ما مصير التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة؟
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ضيف الحلقة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد.
عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد لـRT: لن نعترف بإسرائيل طالما لم تعترف بنا كدولة
الأحمد لـRT: لن يسمح لحماس والجهاد بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الانقسام
الأحمد لـRT: لن تجر الانتخابات الفلسطينية بدون القدس أبدا
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