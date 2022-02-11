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ما مصير التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة؟

أخبار العالم العربي

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ضيف الحلقة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد.

عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد لـRT: لن نعترف بإسرائيل طالما لم تعترف بنا كدولة

الأحمد لـRT: لن يسمح لحماس والجهاد بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الانقسام

الأحمد لـRT: لن تجر الانتخابات الفلسطينية بدون القدس أبدا

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