ما مصير الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا؟

في حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا توصف بأنها الأخطر منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بالوكالة تود بيريسيل تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو ثمانمائة وعشرين مليون دولارا، تشمل منظومتي صواريخ ناسامس وذخائر لراجمات الصواريخ من طراز هايمارس ورادارات مضادة للمدفعية..

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك.

من جانبه حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من العواقب السلبية لتزويد كييف بالسلاح فيما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن استمرار ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف يهدف لإطالة أمد الأزمة.

فما هي أبعاد الخطوة الأمريكية الجديدة؟ وهل تسعى واشنطن من ورائها إلى إطالة أمد الصراع؟

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