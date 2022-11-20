ما مصير اقتصاد أوروبا مع حلول الشتاء؟

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من موجة ركود قد تجتاح نصف بلدان لاتحاد الأوروبي خلال العام القادم بسبب تداعيات النزاع في أوكرانيا.

وأضافت جورجيفا أن نسب التضخم المتزايدة في دول التكتل ستعزز الضغوط على البنوك المركزية... بموازاة ذلك كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن سباق الأوروبيين من أجل اقتناء وتخزين الغاز الطبيعي المسال للسنوات المقبلة قد اصطدم بشح الموارد وغلاء الأسعار المقترحة من الأسواق البديلة ، وذكرت الصحيفة أن الأوروبيين تعرضوا للمضاربة ورفع مبالغ فيه للأسعار من قبل المزودين الأمريكيين، مشيرة إلى أن الأسعار المطروحة لبيع الغاز المسال لتأمين احتياجات الطاقة خلال السنوات المقبلة بلغت مستوى غير مسبوق. فما هي خيارات الأوروبيين للتعاطي مع شبح الركود في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة؟

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