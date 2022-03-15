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ما مصير اتفاق إيران النووي بعد الضمانات الأمريكية لروسيا؟

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو حصلت على ضمانات نصية من واشنطن بأن العقوبات المفروضة على روسيا لن تؤثر على تعاونها مع إيران وأوضح لافروف أن الضمانات أدرجت في نص الاتفاق الذي بات في مراحله النهائية.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن موسكو دعمت حتى الآن محادثات فيينا لرفع العقوبات عن بلاده نافيا وجود أي صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا.. في ذات الاتجاه اعتبر لافروف الافتراضات الأمريكية بأن موسكو تعرقل جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني مزاعم غير واقعية.
فهل تمهد الضمانات الأمريكية لموسكو الطريق أمام الاتفاق النووي؟ وهل تقدم طهران على توقيع اتفاق ثنائي مع واشنطن في حال انهيار محادثات فيينا؟

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