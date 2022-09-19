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نيوزميكر

ما مصير أموال المودعين اللبنانيين في المصارف والبنوك؟

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برنامج "نيوزميكر" يستضيف اليوم رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية.

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