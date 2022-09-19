ما مصير أموال المودعين اللبنانيين في المصارف والبنوك؟

تاريخ النشر:19.09.2022 | 17:51 GMT |
آخر تحديث:19.09.2022 | 18:05 GMT |
برنامج "نيوزميكر" يستضيف اليوم رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية.
كشف قائد مفرزة "أحمد" الشيشانية، أبتي ألخانوف، عن السبب في عدم قيام القوات المسلحة الروسية بهجوم واسع النطاق في الجنوب.
قام أحد مساعدي الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان بتصويره عبر الهاتف بجانب نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر وستمنيستر في لندن.
هاجمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد تركيا وأذربيجان واتهمتها بإشعال فتيل الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا.
حققت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بيلوسي لأرمينيا، نبوءة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، التي صرح بها أمام مجلس أوروبا في 23 يونيو 1999.
حث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، الجيش الأمريكي المتمركز في أوروبا على "الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد" على خلفية الوضع في أوكرانيا.
من المتوقع أن يحضر المئات من أفراد العوائل الملكية ورؤساء الدول جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن، اليوم الاثنين، في أحد أكبر التجمعات الدبلوماسية منذ عقود.
فقدت واحدة من كتائب "غيدار"القومية التابعة للواء 53 الميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية أكثر من نصف أفرادها نتيجة للأعمال القتالية.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا ستصدر تأشيرات إلكترونية موحدة لمواطني 52 دولة أجنبية.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن تصريحات لمسؤول عسكري أوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في دونباس.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن فكرة "التعبئة الذاتية" التي اقترحها حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، يجب أن تقيمها وزارة الدفاع.
صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ إيغوروف، أن القوات الجوية الروسية قصفت معقل تنظيم "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب، حيث تم القضاء على 45 مسلحا، بينهم قادة ميدانيون.
اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 30 صاروخا أوكرانيا في سماء مدينة نوفا كاخوفكا.
أعلن مراسل RT في دونيتسك/ مكسيم الطوري، عن مقتل 15 نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لميدان "مفوضي باكو" بحي كويبيشيف في مدينة دونيتسك.
قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بوزارة الدفاع الروسية، إن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بإجراء بحوث بيولوجية على مواطنين من ذوي الدخل المنخفض في أوكرانيا.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أعرب ساسة ألمان عن غضبهم من تركيا ودعوا إلى فرض عقوبات عليها بسبب رغبة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، حيث توجد روسيا.
تعرضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بعاصمة جمهورية أرمينيا، يريفان، إلى موقف محرج.
أحاط الملك تشارلز الثالث وعائلته اليوم الاثنين بنعش إليزابيث الثانية، في جنازتها الرسمية بوستمنستر أبي في وداع مؤثر ومهيب للملكة التي حكمت بريطانيا 70 عاما.
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماعا عقد في العاصمة الفرنسية باريس لخلية مشتركة فرنسية - سعودية هدفها متابعة الملف اللبناني والدفع بعملية حل سياسي.
أصدرت السفارة المصرية في اليابان تحذيرا عاجلا للمواطنين المصريين المقيمين في اليابان لتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة بشأن إعصار "نانمادول" الذي ضرب أجزاء من الأراضي اليابانية.
قالت الخارجية الروسية إن موسكو ترحب باستعداد الرئيس التركي لبحث عقد لقاء مع الرئيس السوري، كما تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية تركيا وسوريا، والمساعدة في ذلك.
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أحد مساعدي الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان قام بتصويره عبر الهاتف بجانب نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر وستمنيستر في لندن.
أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارا بإبعاد مواطن سوري الجنسية وترحيله عن مصر.
يستبدل مشجعو ليفربول أثناء عزف النشيد البريطاني جملة "حفظ الله الملكة" (God Save the Queen)، بـ"حفظ الله فريقنا"، الأمر الذي يثير موجة من الغضب في البلاد.
أفاد الإعلام اللبناني بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ورشة جديدة بإنشاء التحصينات ورفع السواتر الترابية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مستخدما خمس جرافات بحماية عدد من دبابات الميركافا.
أكد ليفي دوشمان، أول حاخام مرخص له رسميا بالعمل في الإمارات، أن "الحياة اليهودية هنا مزدهرة"، آملا أن يكبر المجتمع اليهودي في غضون 10 سنوات إلى أكثر من 20 ألف شخص.
أفاد المندوب الأفغاني الدائم لدى الأمم المتحدة، ناصر أحمد فائق (غير معترف به من طالبان)، بأنه وقع في كتاب التعازي الخاص بوفاة الملكة البريطانية وشارك عائلتها وحكومتها وشعبها حزنهم.
علّق الكرملين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا إلى أرمينيا، حيث صرّح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية بأن الزيارة مرحب بها إذا اسهمت في إحلال السلام في القوقاز.
أفاد مصدر سوري لوكالة "نوفوستي"، أن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل العمر النفطي في شمال شرق سوريا تعرضت لهجوم صاروخي مساء الأحد.
يشعر الإنسان بهدوء وسكينة كبيرة عند التواجد في مناطق خضراء، وبحسب الدراسات يمكن الشعور في هذه اللحظات أن كل المشاكل قابلة للإدراة والحل بمجرد وضع الشخص يديه في التربة.
صرح اللواء أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا بأن مسلحين من جبهة النصرة قاموا بتنفيذ خمس هجمات من منطقة التهدئة في إدلب خلال يوم واحد.
قال مراسل إذاعة "شام اف أم" السورية إن قوة إسرائيلية اعتقلت مواطنا سوريا بعد إطلاق النار عليه مع مجموعة من الأشخاص أثناء جمع الحطب غرب درعا.
أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المهندس الأمريكي، مارك فريريتشز، مقابل إفراج واشنطن عن شخصية كبيرة في حركة "طالبان".
فارقت شابة إيرانية تدعى مهسا أميني، وتبلغ من العمر 22 عاما، أمس الجمعة، الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء تواجدها في أحد أقسام الشرطة بالعاصمة طهران.
نشر مرسوم رئيس كازاخستان بشأن إعادة تسمية عاصمة البلاد من "نورسلطان" إلى "أستانا" اليوم الاثنين في صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" الرسمية ودخل حيز التنفيذ.
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في اجتماع حاشد في أوهايو إن الألمان ربما "يخسرون بلادهم" بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، على خلفية الصراع في أوكرانيا.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في مزاج مرح خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول معاناة جدية تنتظر العتاد الغربي في ظروف الخريف والشتاء بأوكرانيا.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو: أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن جائحة الفيروس التاجي (كورونا) بلغت نهايتها، كان مفاجأة لمسؤولي الصحة في البلاد.
أكّد باحثون أن BA.4.6، وهو تابع لمتحوّر "كوفيد" أوميكرون، الذي يكتسب زخما سريعا في الولايات المتحدة، ينتشر الآن في المملكة المتحدة.
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن أوكرانيا قد تفقد جزءا كبيرا من أراضيها.
رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ليصل إلى 3015 ليرة سورية، وفقا للنشرات الصادرة اليوم الاثنين.
رد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر التابع للرئاسة المصرية محمد مختار، على الجدل المثار حول توقيع الصندوق اتفاقية مع النادي الأهلي لتسليم الهدايا التي منحها تركي آل الشيخ للنادي الأهلي.
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه خلال إحدى مكالماته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حذره من مخاطر وقف الاستثمارات الأمريكية في الصين إذا انتهكت بكين العقوبات المفروضة على روسيا.
كشف مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي جوزيف كيث كيلوغ، أن واشنطن تزود كييف بالجزء الأكبر من مساعداتها العسكرية، مما يجعلها طرفا في الصراع في أوكرانيا.
ذكرت قناة A Haber أن حجز الفنادق التركية لفصل الشتاء قد زاد بـ 1.5 مرة عن العام الماضي، بالتزامن مع أزمة الطاقة في أوروبا.
يلعب النظام الغذائي دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة فضلا عن تأثيره على طول العمر المتوقع للفرد، استنادا إلى العديد من الدراسات المختلفة.
تعرض لاعب أرسنال، إيثان نوانيري، أصغر لاعب يشارك في مباراة طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لموقف محرج بسبب رقمه التاريخي.
أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، بأن المفوضية تدرس تجميد نحو 65% من المدفوعات لهنغاريا من صندوق "التنمية المتوازنة" الأوروبي، والتي تبلغ حوالي 7,5 مليار يورو.
قال مقر الأمر بالمعروف في ايران إن الشرطة في البلاد لا يجب ان تتدخل بشكل مباشر لفرض الحجاب.
كشفت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تلقيها نصيحة من الملكة الراحلة إليزابيث خلال لقائهما الأول.
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى الصين، حيث سيعقد مشاورات ثنائية حول الأمن، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفيرة الكندية في موسكو أليسون لو كلير إلى الوزارة يوم الاثنين، احتجاجا على هجوم شخص مجهول على السفارة الروسية في أوتاوا.
أطلق الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، لقبا مثيرا للجدل على زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو "الحشرة".
تحت عنوان "تراس تعزز الصلات مع من ليسوا أصدقاء الكرملين، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استغلال ليز تراس جنازة الملكة لنسج علاقات ضد روسيا.
لقطات بثتها وزارة الدفاع الروسية توثق أعمال قتالية لأطقم مدافع هاوتزر 152 ملم "دي-20" تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن رغبة الصين والهند في أن تنهي روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا بطريقة ما.
صرح الخبير الروسي، بوريس ميجويف، بأن كل جهود روسيا للانضمام إلى "الناتو" في التسعينيات من القرن الماضي، أثناء حكم الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، قوبلت بالرفض الشديد.
يمكن أن يصبح "قطع القناة الدافقة" أمرا من الماضي، حيث يقول علماء إن حقنة منع الحمل التي تدوم عشر سنوات قد تكون متاحة قريبا للرجال.
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مغلقا مع السفراء الأجانب في موسكو، للحديث عن المسائل ذات الأولوية التي ستطرحها روسيا في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
عرض الرئيس السوري بشار الأسد، مع مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمي،ة أحمد المنظري، التعاون النشط بين المنظمة ومؤسسات القطاع الصحي في سوريا.
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سبق وأرسل إلى المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، علما أبيض لتستسلم إلى روسيا.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لحفرة ضخمة ظهرت في منتصف طريق رئيسي وسط إسرائيل.
تابعت جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي التعبير عن مواقفها المعارضة ضد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والعائلة الملكية في بريطانيا عموما وذلك في مباراة فريقها الأخيرة في الدوري المحلي.
كتبت الصحفية شيريل تشاملي، في صحيفة "واشنطن تايمز" أن الولايات المتحدة تقترب بسرعة من كارثة وطنية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
تحت عنوان "العقوبات ضد الأسمدة ساعدت موسكو في آسيا وإفريقيا" كتب أوليغ ايساتشينكو، في "فزغلياد"، حول لفتة الرئيس بوتين لتقديم الحبوب الروسية مجانا للدول الفقيرة.
شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن في مراسم جنازة الملكة إليزابيث حيث قاما بزيارة نعشها الذي يرقد في قاعة وستمنستر بلندن، ووقعا كتاب التعازي في لانكستر هاوس.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول وصول سلاح إسرائيلي إلى أوكرانيا لاستخدامه ضد الطائرات الروسية المسيرة.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان، إن وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة سيجتمعون في نيويورك اليوم الاثنين، بمبادرة من الجانب الأمريكي.
قالت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قضت على أكثر من 200 حندي أوكراني في مناطق نيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك.
رد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، على النجم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، الذي طالب الجناح الدولي الجزائري رياض محرز بالرحيل عن فريقه الحالي مانشستر سيتي بسب قلة مشاركاته.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني ماسلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، عن محاولة الغرب الأطلسي إشعال النار حول روسيا من جميع الجهات.
احتشد قرابة 45 ألف شخص في كيشيناو للاحتجاج والمطالبة باستقالة الرئيس مايا ساندو وإجراء انتخابات برلمانية المبكرة، بحسب وكالة ريا نوفوستي.
قال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الجزائر لم تشترط أبدا عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة وحضورها القمة العربية.
مثل كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ونائبه، رئيس الحكومة التونسية السابق، علي لعريض، اليوم الاثنين، للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
انتشر فيديو على الشبكة العنكبوتية، لجنود من الجيش الروسي، يعالجون ويضمدون جراح الجنود الأوكران.
حذرت السيناتور الروسية أولغا كوفيتيدي، من انطلاق حملة صليبية ضد العالم الروسي بأكمله، مؤكدة انه بهذا الوضع سيكون القرار الصحيح الوحيد (الانضمام الى روسيا).
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن القيود الاقتصادية التي تفرضها واشنطن تساهم في تقريب الدول من بعضها أكثر، مؤكدا أن سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن محكوم عليها بالفشل.
وقعت اليوم الاثنين مواجهة بين عدد من اللبنانيين المحتجين والقوى الأمنية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في ملف اقتحامات المصارف.
تظاهر آلاف المثليين في بلغراد، أمس السبت، تحت حماية مشددة من الشرطة، رغم حظر "مسيرة فخر المثليين الأوروبية" من جانب السلطات.
طالب رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، ألمانيا بتوضيح كلام المستشار، أولاف شولتز، حول إمكانية مراجعة الحدود بين البلدين.
تظاهر المئات اليوم الأحد في حي الفاتح في اسطنبول استجابة لدعوة أكثر من 100 منظمة محافظة داعين إلى حظر الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين في تركيا.
ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة، سواحل تايوان وشمال شرق اليابان، اليوم السبت، مما دفع السلطات اليابانية لإصدار تحذير من خطر تسونامي.
تمكنت قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي العراقي، الأحد، من قتل 7 عناصر من فلول "داعش" خلال الاشتباكات مع عناصر التنظيم في جزيرة الحضر.
أعلن مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، أن كييف طالبت موسكو بتقديم معلومات حول ضحايا قصف مركز الاحتجاز في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
أشار عضو المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض، مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد بيرنشتاين، إلى أن السلطات الأمريكية لا يزال أمامها الكثير من العمل بسبب معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مريح.
وصفت رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، مشاركة باريس في العقوبات المناهضة لروسيا بـ "الخطأ الجيوسياسي".
وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بأنها طلقة على قدم الاتحاد، تسببت في أزمة طاقة كبرى،
تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقرّ شرطة العاصمة لندن السبت احتجاجًا على مقتل مغنّي الراب من ذوي البشرة السمراء كريس كابا البالغ 24 عاما برصاص عناصر من الشرطة.
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه يتوجب على أوكرانيا تحديد شروط إنهاء النزاع مع روسيا بشكل مستقل.
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم الدعم لأرمينيا، ومستعدة "لسماع احتياجات" يريفان في مجال الدفاع.
انتهت منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بخسارة ميلان أمام ضيفه نابولي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب سان سيرو.
أعلنت الطبيبة الروسية أولغا أوساتوفا، أن المكسرات واللحم والبقوليات والسمك والمأكولات البحرية المحتوية على التربتوفان تساعد الإنسان على نوم جيد.
أعلن المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، قائمة "الخضر" استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام غينيا ونيجيريا، خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الحالي.
وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث وتقديم واجب العزاء للعائلة الملكية التي تشكل نموذجا للملكية اليابانية في التاريخ الحديث.
أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، أن دول البلطيق وبولندا فرضوا حظرا على دخول مواطني روسيا وبيلاروس، بتأشيرات شنغن الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتبارا من 19 سبتمبر.
خرج فريق باريس سان جيرمان بفوز ثمين من ملعب مضيفه أولمبيك ليون (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
أعلنت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية تجديد المهلة المحددة لتقديم استئناف بالنقض بحق المواطن المغربي المرتزق سعدون إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام.
أسقط فريق ريال مدريد جاره أتلتيكو في معقله (2-1) في "ديربي" العاصمة مدريد، الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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