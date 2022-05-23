ما مصير أمن أوروبا بعد استنفاد كييف أسلحتها؟

بعد تحذير سابق من استنفاذ الاحتياطيات العسكرية للاتحاد الأوروبي بسبب المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا ونقص الاستثمارات في الصناعات الدفاعية، شدد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية زيادة الإنفاق العسكري مشيرا في تقرير على موقع الاتحاد الأوروبي إلى أن القدرات الدفاعية الأوروبية لا تتطابق مع الحاجيات الأمنية ومستوى التهديدات القائمة.

المسؤول الأوروبي نوه إلى ضرورة تحمل الأوروبيين المزيد من المسؤوليات في الدفاع عن أمنهم من خلال إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة وحديثة.

من جانبه وفي تعقيب على تصريحات بوريل أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن التوجه لإنشاء جيش أوروبي لن يساهم بتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي مستنكرا ما اعتبره ولع رأس الديبلوماسية الأوروبية بأساليب القوة؟

فما دلالات تحذيرات بوريل من التراجع العسكري الأوروبي؟

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