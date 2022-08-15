ما مصير أفغانستان بعد عام على تسلم طالبان السلطة فيها؟

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم.

المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم لـ RT:

- ملتزمون بجميع تعهداتنا والادعاءات ضدنا شائعات تخالف الواقع

- عندما وصلنا للحكم عفونا عمن كانوا ضدنا وعملوا مع المحتلين

- لا أحد يستطيع أن يفرض علينا أن نعيش كما يريد أو بطريقة مخالفة للأصول

- النساء يعملن في الصحة والتعليم ووزارة الداخلية وهناك 100 ألف سيدة تعمل في أجهزة الحكومة

- النساء يدرسن في الجامعات والمدارس والحركة لم تعلن رفضها السماح لهن بالتعليم

- الحجاب جزء من عقيدة المسلمين ولا أحد يستطيع نزع معتقدات الشعوب

- لم يكن لدينا علم بوجود الظواهري في المنطقة التي جرى قصفها

- الدول وصلت إلى ما هو عليه خلال 30 أو 50 سنة ويريدون منا ذلك خلال سنة واحدة

- التقارير الأممية متضاربة ومتناقضة منذ سنوات وليس الآن فقط

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