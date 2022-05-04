ما مدى قدرة الغرب على مواصلة تسليح أوكرانيا؟

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو إن وسائل النقل الغربية التي تنقل الأسلحة الى أوكرانيا ستعتبر أهدافا عسكرية مشروعة

وقال إن القوميين الأوكرانيين المتطرفين يتجاهلون المطالب الروسية بإطلاق سراح المدنيين من مجمع آزوف ستال وإلقاء أسحلتهم، وأدان في نفس الوقت استمرار الغرب في ضخ الأسلحة الى أوكرانيا..

الى ذلك اعترف الرئيس الامريكي أن الحرب لن تكون رخيصةَ الثمن بالنسبة لبلاده مشيرًا الى أن واشنطن ستعوض كييف عما خسرته من أسلحة من مخزونها الحربي، داعيا الكونغرس للموافقة على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمةِ 33 مليار دولار.. يأتي ذلك وسط حالة من التململ الأوروبي من التكاليفِ الباهظة لشحنات الأسلحة وملايين اللاجئين الذين وصلوا أوروبا، فضلا عن تداعيات تدهور العلاقة الاقتصادية مع روسيا.. الى ذلك ترفع كييف الفاتورة يوميا وتطالبهم بمزيد من المليارات والمساعدات.. فهل يستمر الدعم الغربي السخي على المدى الطويل في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية؟

Your browser does not support audio tag.