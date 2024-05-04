ما مدى قدرة إسرائيل على خوض حرب شاملة مع حزب الله؟

مع تصاعد نسق العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جهوزية الحزب للتعامل مع أي قرار إسرائيل بتوسيع دائرة المواجهة..

وأشار إلى أن المعطيات تؤكد أن إسرائيل غير قادرة على خوض حرب شاملة وليس لها مصلحة فيها.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورة مباغتة تحاكي الهجوم على حدود لبنان، شملت نشرا سريعا للمدافع لأغراض هجومية ومحاكاة للقتال في سيناريوهات مختلفة، يأتي ذلك عقب زيارة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى الحدود الشمالية حيث أعلن أن إسرائيل تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية.

فما هي دلالات تصريحات المسؤولين في حزب الله وإسرائيل عن احتمال التصعيد الشامل؟ وهل ينجر الطرفان لحرب يؤكدان ألا حاجة إليها في الظروف الراهنة؟

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