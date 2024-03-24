ما غاية ماكرون من الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا؟

أمام تشبث الرئيس الفرنسي بطرح فكرة إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف ماكرون محاولة لإرضاء واشنطن وتقويض موقع ألمانيا في الاتحاد الأوروبي

وتراجعا عن طروحات الرئيس الفرنسي حول تحقيق الاستقلال السيادي الاستراتيجي لأوروبا التي سقطت حسب المسؤول الروسي تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة.

وبموازاة الانتقادات الروسية، اتّهم نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي بتعريض أوروبا للخطر برفضه استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا وأضاف سالفيني أن توجهات ماكرون وغيره من دعاة الحرب حسب وصفه شديد الخطورة وفيها إفراط غير متوازن يتجاهل أزمات أوروبا.

فما هي خلفيات مقترحات ماكرون؟ وهل تدفع إلى تكريس التناقضات في أوروبا حول مواجهة روسيا؟

Your browser does not support audio tag.