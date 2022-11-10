ما شروط روسيا لمفاوضة أوروبا حول أوكرانيا؟

فيما تبرز على الساحة الأوروبية مواقف تنادي بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية من خلال الحوار مع روسيا والابتعاد عن تأثير النفوذ الأمريكي في توجيه القرارات الأوروبية، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن موسكو مستعدة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا بادر الأوروبيون إلى بدل جهود حقيقية مستقلة تركز على ضمان مصالح المواطنين الأوروبيين بعيدا عن الانصياع المستمر للإملاءات الأمريكية.

يأتي ذلك فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث زيلنسكي على إبداء مواقف تعكس الرغبة في إنهاء النزاع بالطرق الديبلوماسية للحفاظ على تدفق دعم الحلفاء الأوروبيين.

فما هي فرص عقد حوار بين موسكو وبروكسل بعيدا عن التأثير الأمريكي؟ وهل يقدم الأوروبيون على خطوات جدية لتجاوز الخلافات؟

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