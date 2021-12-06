ما شروط السعودية والإمارات لأي علاقة مع إيران؟

في حراك ديبلوماسي استثنائي بمنطقة الخليج، يؤسس لمرحلة جديدة من التفاهمات والتوافقات، وصل مستشار الأمن القومي في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران

في زيارة تهدف كما أعلن لتنمية العلاقات فيما أشار الرئيس الإيراني من جانبه إلى دعم أمن دول الخليج.

بموازاة ذلك بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولة خليجية يستهلها من سلطنة عُمان، وعلى رأس جدول الأعمال حسب مصادر ديبلوماسية برنامج إيران النووي والصاروخي بكافة مكوناته وتداعياته.

من جهته وقبيل توجهه إلى العاصمة القطرية أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعيه لتوطيد العلاقات مع الدول الخليجية مؤكدا أهمية الأمر بالنسبة لبلاده.

فهل تنجح هذه التحركات في فرض مسار للتهدئة في المنطقة؟ إنهاء الملفات الخلافية خاصة بين قطبي الخليج، السعودي والإيراني؟