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ما شروط الرئيس السوري بشار الأسد لعودة دمشق للجامعة العربية؟

أخبار العالم العربي

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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الظروف الملائمة لم تتهيأ بعد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة

وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي أن الملف لم يطرح للنقاش خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.. كما أشار إلى أن عودة سوريا للمشاركة في الجامعة يحتاج لمشاورات وأفكار وطرح مشروع قرار والنظر لما هو مطلوب من الجانب السوري.
من جانبه وخلال زيارته إلى دمشق أشار وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلى وجود جهود تقوم بها العديد من الدول العربية للم الشمل وتصفية الأجواء.
بموازاة ذلك أعلن وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة أن موعد القمة التي ستستضيفها بلاده ستحدده الجامعة العربية في مارس المقبل مرجحا أن تعقد القمة قبل نهاية هذا العام.
فما هي العقبات التي تواجه عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟

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