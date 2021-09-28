ما سر منع إيران المفتشين دخول منشأة نووية؟

انفجر الخلاف مجددا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة تقول إن طهران منعت مفتشيها من الوصول إلى منشأة تساي" في كرج، طهران تتهم الوكالة بعدم الدقة، وواشنطن تهدد بالرد على عرقلة إيران عملَ المفتشين. ومن خلف كل ذلك يخرج تهديد إسرائيلي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لا شك في أن هناك أزمة ثقة عميقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرغم من الاتفاق الأخير بين الجانبين. وهذا يقود إلى أهمية العودة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا. لكن أي تداعيات للخلاف الأخير على جهود العودة إلى المحادثات، والمتعثرة أصلا. وماذا عن الموقف الأميركي على ضوء هذه التطورات؟ وماذا يعني كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي؟

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