ما سر مساعي واشنطن تخفيف التوتر مع بكين؟

على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، لقاء جمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن

دعت فيه بكين واشنطن لتطوير العلاقات في الاتجاه الصحيح وعلى أساس الاحترام المتبادل، وطالبتها بتوخي بلاده الحذر في تصرفاتها وأفعالها فيما يتعلق بتايوان وعدم إرسال أي اشارات خاطئة للانفصاليين، فيما دعا بلينكن الصين لإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

ماذا حمل هذا اللقاء من مؤشرات، والى أين تتجه العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم