ما سر دعوة واشنطن تل أبيب للتدخل بأزمة السودان؟

قال وزير الخارجية الأمريكية إن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك مصدر الشرعية في السودان ومن المهم أن تعود الشرعية لمسار الانتقال الديمقراطي ليستمر الدعم الدولي للخرطوم.

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن خمسة عشر شخصا قتلوا برصاص الجيش خلال مظاهرات يوم الأربعاء، التي واجهت قمعا وحشيا بالرصاص الحي وسط قطعٍ للاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت حسب مانقلته لجنة أطباء السودان.. كما راجت أنباء عن احتمال الإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين خلال يوم أو يومين.. في ظل حالة من الضغوط الدولية والداخلية على الجيش السوداني.. هيئةُ البث الإسرائيلية كشفت أن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على العمل من أجل استعادة الحكومة المدنية في السودان..

فهل تنجح الجهود الدولية والمحلية في استعادة مسار الانتقال الديمقراطي والتوافق السوداني؟

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