ما سر تأخر أوروبا في اعتماد اللقاح الروسي؟

نشرت المجلة العلمية البريطانية نيتشر مقالا حول مدى أمان وفعالية لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، مشيرة إلى أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن الآثار الجانبية مماثلة لتلك الموجودة في لقاحات الفيروسات الغدّية الأخرى، مع استثناء ملحوظ لحالات تخثّر الدم النادرة حسب المجلة. تأكيدات تأتي بعد حملة من التشكيك بقدرة وسلامة اللقاح الروسي.

لكن المعطيات الآن تتحدث أن أكثر من سبعين دولة تتداول هذا اللقاح فيما تطالب العديد من الدول بالنظر والاستفادة من القدرات الروسية في هذا المجال. لكن تبقى هناك أسئلةٌ معلقة..

- ماذا عن قدرة اللقاح سبوتنيك في على مواكبة الطفرات الجديدة للوصول إلى وقاية تقي الإنسان شر هذا الفايروس

- لماذا لم تعتمد وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية إلى الآن اللقاح الروسي؟

- هل دخلت هذه الصناعة مرحلة الحرب لا التنافس في مجال إنقاذ الإنسان من الوباء

أسئلة كثيرة نناقشها في حلقة اليوم من برنامج بالتفاصيل

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