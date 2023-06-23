ما سر انحسار النفوذ الفرنسي في إفريقيا وتعاظم الدور الروسي؟

سرعان ما أتى ردُ الكرملين بعد تصريحات الرئيس الفرنسي حول أن الاستقرار في القارة الإفريقية مهدد، موجها سهام اتهاماته إلى روسيا بالمسؤولية عن ذلك..

لترد الأخيرةُ بالتأكيد على حقيقة العمل على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية نافية أن تكون موجهةً ضد دولة ثالثة، فيما وزير خارجيتها سيرغي لافروف شدد على انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين وأن المسألة قاب قوسين من التحقق..

- فما هي مباعث القلق الغربية من تنامي العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية؟

- وهل تراجع الدور الفرنسي في إفريقيا أتى مع تقوية الدورين الروسي والصيني هناك أم العكس في إطار علاقات قائم على احترام سيادة الدول وبعيدا عن الطابع الاستعماري؟

- وما هي محددات العلاقات بين الدول الإفريقية وموسكو وأهميتُها في سياق عالم جديد متعدد الأقطاب؟

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