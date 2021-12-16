منظمة الصحة العالمية تكشف عن سبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون

يسود قلق حول العالم بسبب الانتشار السريع لمتحور أميكرون من فيروس كورونا، حيث عادت العديدُ من الدول لفرضِ إجراءات العزل والإغلاق من جديد، ما ينذر بتداعياتٍ على الاقتصاد العالمي..

دول نصحت رعاياها بأخذ جرعة ثالثة معززة من اللقاح لمواجهةِ سرعة انتشار الفيروس، بينما بدأت دول أخرى بتعديلِ لقاحاتها لتتلاءم مع المتحورِ الجديد.. وسط جدل بخصوص إلزامية التطعيم وفعالية منع السفر وإغلاق الحدود..

أسئلة أخرى كثيرة تحتاج الى أجوبة بخصوص نسبة فعالية اللقاحات ضد أوميكرون وهل يشكل المتحور خطرًا عالميا يدعو للقلق؟

هذه الاسئلة وأخرى تجيب عليها المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت هاريس.

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قالات المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية لـRT: ما يميز أوميكرون انتشاره السريع على عكس المتحورات الأخرى لفيروس كورونا

هاريس لـRT: تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا أداة فاعلة لمواجهة المتحور أوميكرون

هاريس لـRT: نهاية جائحة كورونا بأيدي البشرية من خلال الحصول على اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل عالميا

هاريس لـRT: علينا اتخاذ إجراءات صعبة حاليا بمواجهة تفشي أوميكرون

هاريس لـRT: لم نعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" حتى الآن بسبب مواصلتنا دراسة الملف الفني والحصول على مزيد من المعلومات