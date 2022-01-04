ما سر الانتشار السريع لـ"أوميكرون" بالعالم؟

في قفزة قياسية بسجل الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء سجلت الولايات المتحدة، خلال أربع وعشرين ساعة مليونا وسبعة وسبعين ألف إصابة حسب معطيات جامعة جون هوبكينز.

أرقام الإصابات المهولة في العديد من بقاع العالم لم يحل دون تقديم منظمة الصحة العالمية تطمينات حول متحور أوميكرون في آخر إفادة منها، إذ أعلنت أن الأدلة المتوفرة حتى الآن تظهر اقتصار الاصابة به على الجهاز التنفسي العلوي، ويسبب أعراضا أخف من السلالات السابقة.

هذا وأعلن معهد الأمراض المعدية التابع لمستشفى جامعة مرسيليا عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا، سجلت أول إصابة مؤكدة به لدى مسافر قادم من الكاميرون قبل نحو شهر.

فيما أعلنت إسرائيل قبل أيام عن رصد حالة عدوى أطلق عليها اسم "فلورونا"، وهي مزيج يجمع الإصابتين بفيروس كورونا والإنفلونزا.

فما هي أسباب ارتفاع أعداد الإصابات؟ وما خطورة المتحورات والتحولات الجديدة المرتبطة بكورونا؟