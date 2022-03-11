ما سر الإيجابية في مفاوضات روسيا وأوكرانيا؟
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حصول بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا
مؤكدا أن العقوبات غير المسبوقة التي تم فرضها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية.
من جانبه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ أن العقوبات ضد روسيا ستكون لها عواقب على العالم أجمع مضيفًا أنه لم يرغب أحد في فرضها
فما طبيعة التحولات التي يتحدث عنه الرئيس الروسي؟ وكيف يفسر الدور الغربي في المفاوضات بين موسكو وكييف؟