ما سر إعلان إيران قدرتها على صنع سلاح نووي؟

إيران تمتلك القدرات لصنع سلاح نووي وما يمنعها من ذلك هو عقيدتها فحسب

يقول المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مضيفا أنه لا خيار للغرب سوى التعامل مع بلاده، وفيما تشدد طهران على ضرورة رفع العقوبات قبيل استئناف مفاوضات فيينا تهدد واشنطن بمواجهتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تتعاون معها بشكل أكبر فيما يبدو خلافا على منشأة كرج التي يؤكد الطرف الإيراني أنها لا تخضع لاتفاق الضمانات لأنها لا تضم مواد نووية

هل هي حرب نفسية قبل جولة فيينا المقبلة؟ أم أن هذه التصريحات تنذر بفشل جديد للمفاوضات؟