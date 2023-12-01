ما سبب فشل الهدنة واستئناف إسرائيل حربها على غزة؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة إلى القتال ،معتبرا أن حركة حماس انتهكت الخطوط العريضة ولم تلتزم بواجبها..

بينما حملت حركة حماس إسرائيل مسؤولية استئناف الحرب بعد رفضها التعاطي مع عروض للإفراج عن محتجزين، وأعربت عن استعدادها لهدنة جديدة في ملف المدنيين لتبادل كبار السن.. وفي السياق قالت إيران إن الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل هو السبب الرئيسي في استمرار الحرب.. فمن يتحمل مسؤولية عدم تمديد الهدنة وإتمام الإفراج عن المدنيين ؟ والعودة إلى حرب لا تبقي ولا تذر؟

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