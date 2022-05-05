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ما سبب فشل أوروبا في حظر واردات النفط والغاز الروسيين؟

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رغم المساعي والزخم والوعود، لا يزال الاتحاد الأوروبي عاجزا عن حل عقدة الغاز والنفط الروسيين..

وبينما يزداد الانقسام حدة، بين دول تقول انها مستعدة لفرض حظر على الواردات الروسية وأخرى تطالب باستثنائها من هذا التوجه.. يؤكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، على أن بروكسل لا تملك أي خطط للتخلي عن الغاز الطبيعي من روسيا
يأتي هذا في ظل انتعاش هو الأكبر للعملة الروسية منذ سنوات، مقابل تباطؤ غير مسبوق في الاقتصاد الاوروبي..

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