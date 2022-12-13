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ما سبب فشل أوروبا في الاتفاق على تسقيف أسعار الغاز؟

أخبار العالم

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فشِل الأوروبيون مجددا في وضع سقف على أسعار الغاز الروسي وسط خلافات وانقسامات تتعمق مع ازدياد مخاطر ما جنته تلك العواصم من عقوباتها على روسيا

فيما كشفت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أن روسيا لديها فرصة لاستعادة مكانتها كمورّد رئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذ يمثل البقاء دون الغاز الروسي الأرخص، جهلا تاريخيا وجيوسياسيا حسب تصريحات أوروبية، يضاف إليها تصريحُ المستشار الألماني أولاف شولتس أن التعاون الاقتصادي مع روسيا يجب أن يكون ممكنا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
ما الذي يعكسه الفشلُ الأوروبي الجديد من وضع سقف لأسعار الغاز الروسي؟
وكيف يمكن أن يشكل ذلك عاملا للخلاف مع الولايات المتحدة المستفيد الوحيد من استمرار الصراع في أوروبا؟ وماذا عن روسيا، هل يمكن لها الوثوق من جديد بذلك المستهلك الذي كان يتزون بأكثر من 40% من غازه من روسيا قبل قطعه بين يوم وليلة؟

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