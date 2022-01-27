ما سبب غضب روسيا من رد الولايات المتحدة والناتو على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية؟
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عقب تلقيها ردود الولايات المتحدة والناتو حول مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية كشفت روسيا أن إجابات الأميركيين لم تتضمن أي رد إيجابي بشأن مطالبة موسكو لحلف الناتو بوقف تمدده شرقا..
وفيما يشدد مسؤولون روس آخرون على ضرورة مراعاة الغرب لخطوط موسكو الحمر تفاديًا لأي تصعيد، أكد في المقابل المتحدث باسم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي اثنان" لن يتم، في حال قامت روسيا باجتياح أوكرانيا.
فما هي أولوية موسكو في المرحلة المقبلة ؟ وهل بقيت فرصة أمام الطريق الدبلوماسي لنزع فتيل التوتر حول أوكرانيا عبر مجموعة نورماندي؟
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