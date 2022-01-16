ما سبب عودة حزب الله وحركة أمل لجلسات الحكومة اللبنانية؟
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بين يوم وليلة قلب الثنائي أمل حزب الله الشلل الحكومي الذي ولده موقف مقاطعة الجلسات إلى عودة مشروطة.
الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتداعي، وهموم الناس شكل عنوان العودة، لكن الانتخابات النيابية التي بدأت رحى معركتها قد تكون دافعا حقيقيا لاستعادة بعض من استقرار وأمل الشعب اللبناني الذي شاهد مدخراته تضيع ومستقبله ضبابي على محك الانهيار المالي الحاصل..
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