ما سبب عرقلة برلمان إيران لرفع العقوبات؟

حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني برلمان بلاده مسؤولية عرقلةِ مسار المفاوضات في فيينا والحيلولةِ دون رفع العقوبات الدولية على إيران،

وأضاف الرئيس الإيراني في سياق الحديث عن قانون رفع العقوبات وضمان المصالح القومية أن البرلمان منع وزارة الخارجية من تحقيق نتيجة نهائية رغم توصل الحكومة إلى تفاهمات مع المجموعة الدولية خلال المفاوضات. موقف روحاني يأتي في ظل قلق دولي من استمرار تعليق طهران مشاركتها في مفاوضات فيينا وعدم يقين حول شروط ونهج حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي في انتظار تحديد موعد الجولة السابعة بعد انتهاء عملية نقل السلطة في إيران.