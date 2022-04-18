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ما سبب عدم التزام أوكرانيا بالتفاوض مع روسيا؟

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الجانب الأوكراني غير ثابت في المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها..

وكانت موسكو قد اتهمت سابقا الجانب الأوكراني بالتراجع عن البنود التي تم التوافق عليها في إسطنبول.  
وفي سياق العمليات الميدانية هدد الرئيس الأوكراني بوقف التفاوض مع موسكو إذا قضت على آخر العسكريين الأوكرانيين في ماريوبول.. بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المفاوضات تقدمت بشكل ملموس، لكن بوتشا وإربين واستهداف المدنيين في كراماتورسك أرخت بظلالها على جهود أنقرة...

فما هي أسباب بطء العملية التفاوضية بين موسكو وكييف؟

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