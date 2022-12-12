 
مباشر
بالتفاصيل

ما سبب عجز أوكرانيا عن إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucxr

مفاجآت ميدانية حققتها القوات الروسية في العملية العسكرية بعد حديث عن تجميد الجبهات مع بداية الشتاء، لتكون الصورة مغايرة تماما مع تقدم على طول خط الجبهة الممتدة لأكثر من 1000 كلم

وكلمات السر كثيرة لعل منها ضرب خطوط الإمداد والعمق اللوجستي للقوات الأوكرانية.
بعيدا عن الميدان لا يختلف الوضع كثيرا مع إعلان موسكو عن تكثيف إنتاج أقوى أسلحتها المتطورة لأن أعداء روسيا ليسوا فقط في أوكرانيا كما تقول.. تصريحات تترافق مع أخرى أوروبية عن نفاد مخزونات السلاح وعن حال العديد من الأسلحة المقدمة لأوكرانيا التي تنتظر الإصلاح وسط خلافات في البيت الأوروبي..
ما دلالات وأسباب التقدم الروسي؟ كيف سيؤثر على مواقع التمركز ميدانيا وسياسيا في حال الوصول لأي محادثات؟ وماذا عن سيناريوهات الفترة القادمة؟

مونديال قطر

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا