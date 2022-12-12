ما سبب عجز أوكرانيا عن إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية؟

مفاجآت ميدانية حققتها القوات الروسية في العملية العسكرية بعد حديث عن تجميد الجبهات مع بداية الشتاء، لتكون الصورة مغايرة تماما مع تقدم على طول خط الجبهة الممتدة لأكثر من 1000 كلم

وكلمات السر كثيرة لعل منها ضرب خطوط الإمداد والعمق اللوجستي للقوات الأوكرانية.

بعيدا عن الميدان لا يختلف الوضع كثيرا مع إعلان موسكو عن تكثيف إنتاج أقوى أسلحتها المتطورة لأن أعداء روسيا ليسوا فقط في أوكرانيا كما تقول.. تصريحات تترافق مع أخرى أوروبية عن نفاد مخزونات السلاح وعن حال العديد من الأسلحة المقدمة لأوكرانيا التي تنتظر الإصلاح وسط خلافات في البيت الأوروبي..

ما دلالات وأسباب التقدم الروسي؟ كيف سيؤثر على مواقع التمركز ميدانيا وسياسيا في حال الوصول لأي محادثات؟ وماذا عن سيناريوهات الفترة القادمة؟

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