ما سبب سحب الجيش الإسرائيلي معظم قواته من جنوب قطاع غزة؟

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة الثامنة والتسعين من منطقة خان يونس الليلة الماضية، وذلك عقب أربعةِ أشهر من العملية البرية..

وأضافت الإذاعة أنه لم يتبق في غزة سوى لواءِ ناحال العامل في ممرنتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.. وفي السياق نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين سيُطلب منهم مغادرة رفح.. من جانبها أعربت حكومة غزة عن شكوكها في نوايا إسرائيل بشأن الانسحاب من خان يونس..

بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين، مشددا على أن إسرائيل لن تقبل مطالب حماس المبالغ فيها، حسب تعبيره... وفي القاهرة أفادت مصادر مصرية أن جولة جديدة من مفاوضات التهدئة تنطلق يوم الأحد، بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر، ووفدين من إسرائيل وحماس.. فما دلالات الانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد 6 أشهر من أحداث السابع من أكتوبر؟ وهل تنتهي الحرب قريبا؟ أم أن جولة جديدة قد تبدأ في رفح؟