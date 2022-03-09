ما سبب رفض قادة السعودية والإمارات الرد على اتصالات بايدن؟
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مسؤولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة يكشفون أن البيت الأبيض حاول من دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء سعوديين وإماراتيين
في محاولة من واشنطن لاحتواء أسعار النفط التي تصل لمستويات قياسية.
سبق ذلك، تأكيد أبوظبي لموسكو على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة، والتزام الرياض باتفاق أوبك بلس
ما الدلالات والتداعيات السياسية والاقتصادية لهذا المواقف؟ وهل تنجح واشنطن في الضغط لزيادة الإنتاج؟