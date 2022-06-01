ما سبب رفض دول الخليج للعقوبات على روسيا؟

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرض من جولته الخليجية هو منع بعض العواصم من الهيمنة على العالم

مشيرا إلى تأكيد الدول الخليجية عدم انضمامها إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

تصريحات وزير الخارجية الروسي تأتي في ختام اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وحدة المواقف الخليجية إزاء الوضع في أوكرانيا.

هذا وتأتي جولة لافروف الخليجية عشية اجتماع دوري للدول المصدرة للنفط أوبك بلاس في فيينا لبحث التزام المجموعة باتفاق الإنتاج القائم منذ العام الماضي.

فما هي دلالات هذا التنسيق الروسي الخليجي؟ وهل يصمد أمام الضغوط الغربية المتنامية مع تعمق أزمة الطاقة العالمية؟

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