ما سبب رفض حكومة ميقاتي لعودة النازحين السوريين لبلدهم؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpba
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين.
تصريحات وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين لـRT:
- نعلم وضع سوريا الاقتصادي والحصار المفروض عليها ولكن هناك دولة وأمن مستتب
- جهزنا خطة مدروسة لإعادة نحو 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا
- هناك تفاهم لتأمين مراكز إيواء مع كافة مستلزماتها
- المشروع التركي بإعادة مليون لاجئ دفعة واحدة يسبب إرباكا وفوضى وارتهان سياسي
- مشروعنا لإعادة اللاجئين جيد للنازح وللدولتين السورية واللبنانية
- وزير الإدارة المحلية السوري أخبرني بوجود 480 مركز إيواء شاغر
- في العرف السوري الخيمة ممنوعة والحديث يدور عن شقق مفروشة جاهزة للسكن والعيش الكريم
- هناك عفو رئاسي عن قضايا إرهاب وعن حملة السلاح وهذا شيء مطمئن
- الرئيس ميقاتي ربما راهن على أن الحكومة السورية ستفشل الاتفاق
- عودة اللاجئين ستخفف 35-40 من الأعباء الاقتصادية على وضع سيء بالأساس
- الهدر والفساد هو الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه وليس اللاجئين
- كان هناك موافقة من قبل الحكومة ورئيسها على الخطة وتم تفويضي بمتابعتها مع الدولة السورية
- الرئيس ميقاتي كان في البداية متحمسا جدا للخطة
- قرار رئيس الحكومة أن لا قرار حول عودة اللاجئين
- ميقاتي اصطنع خلافا مفتعلا ليوحي للرأي العام أن هناك خلاف
- الرئيس ميقاتي كان موافقا لكن بعد الضغط الغربي انقلب 180 درجة
- لميقاتي مصلحة خاصة فهو لديه شركات خاصة ومكاتب واستثمارات في الخارج وأغلبها في الدول المانحة وهو يخشى على مصالحه
- طلبنا من مفوضية اللاجئين وقف الدفع للاجئين في لبنان لندفعهم للعودة
- الدول المانحة هي من منعت وقف الدفع للاجئين السوريين
- العقدة هي عند الولايات المتحدة وهناك استثمار سياسي في ملف اللاجئين
- قد يتم استخدام ملف اللاجئين في المفاوضات على النفط في الشمال السوري أو في مشاريع إعادة الإعمار
- كان هناك طرح لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان خلال اجتماع بروكسل
- لم يرفض أي زعيم سياسي أو ديني في لبنان الخطة ولكن قد يكون هناك اختلاف على طريقة التنفيذ
- الوحيد الذي رفض خطة إعادة اللاجئين هو ميقاتي ويتحمل المسؤولية التاريخية على الموضوع
- أعطينا أفضلية في العودة لساكني المخيمات والذين يشكلون 17% من اللاجئين
- توقعت أن يشيد ميقاتي بهذه الخطة