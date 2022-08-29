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نيوزميكر

ما سبب رفض حكومة ميقاتي لعودة النازحين السوريين لبلدهم؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين.

تصريحات وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين لـRT:

  • نعلم وضع سوريا الاقتصادي والحصار المفروض عليها ولكن هناك دولة وأمن مستتب
  • جهزنا خطة مدروسة لإعادة نحو 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا
  • هناك تفاهم لتأمين مراكز إيواء مع كافة مستلزماتها
  • المشروع التركي بإعادة مليون لاجئ دفعة واحدة يسبب إرباكا وفوضى وارتهان سياسي
  • مشروعنا لإعادة اللاجئين جيد للنازح وللدولتين السورية واللبنانية
  • وزير الإدارة المحلية السوري أخبرني بوجود 480 مركز إيواء شاغر
  • في العرف السوري الخيمة ممنوعة والحديث يدور عن شقق مفروشة جاهزة للسكن والعيش الكريم
  • هناك عفو رئاسي عن قضايا إرهاب وعن حملة السلاح وهذا شيء مطمئن
  • الرئيس ميقاتي ربما راهن على أن الحكومة السورية ستفشل الاتفاق
  • عودة اللاجئين ستخفف 35-40 من الأعباء الاقتصادية على وضع سيء بالأساس
  • الهدر والفساد هو الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه وليس اللاجئين
  • كان هناك موافقة من قبل الحكومة ورئيسها على الخطة وتم تفويضي بمتابعتها مع الدولة السورية
  • الرئيس ميقاتي كان في البداية متحمسا جدا للخطة
  • قرار رئيس الحكومة أن لا قرار حول عودة اللاجئين
  • ميقاتي اصطنع خلافا مفتعلا ليوحي للرأي العام أن هناك خلاف
  • الرئيس ميقاتي كان موافقا لكن بعد الضغط الغربي انقلب 180 درجة
  • لميقاتي مصلحة خاصة فهو لديه شركات خاصة ومكاتب واستثمارات في الخارج وأغلبها في الدول المانحة وهو يخشى على مصالحه
  • طلبنا من مفوضية اللاجئين وقف الدفع للاجئين في لبنان لندفعهم للعودة
  • الدول المانحة هي من منعت وقف الدفع للاجئين السوريين
  • العقدة هي عند الولايات المتحدة وهناك استثمار سياسي في ملف اللاجئين
  • قد يتم استخدام ملف اللاجئين في المفاوضات على النفط في الشمال السوري أو في مشاريع إعادة الإعمار
  • كان هناك طرح لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان خلال اجتماع بروكسل
  • لم يرفض أي زعيم سياسي أو ديني في لبنان الخطة ولكن قد يكون هناك اختلاف على طريقة التنفيذ
  • الوحيد الذي رفض خطة إعادة اللاجئين هو ميقاتي ويتحمل المسؤولية التاريخية على الموضوع
  • أعطينا أفضلية في العودة لساكني المخيمات والذين يشكلون 17% من اللاجئين
  • توقعت أن يشيد ميقاتي بهذه الخطة

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