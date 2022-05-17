ما سبب خسارة حلفاء حزب الله اللبناني مقاعد في الانتخابات البرلمانية؟

قال اللبنانيون كلمتهم في صناديق الاقتراع وجاءت النتائج على عكس التوقعات المسبقة ..

شخصيات من بيوت سياسية عريقة تخرج من البرلمان وتدخل مكانها وجوه جديدة تحت لواء التغيير.. واقع جديد يفرض نفسه على توازن التكتلات النيابية ويفتح باب التكهنات حول مصير محطات دستورية مفصلية وتحديدا ما يتعلق بانتخاب رئيس لمجلس النواب ورئيس للجمهورية.. في حلقة اليوم من برنامج بالتفاصيل نناقش نتائج الانتخابات وتداعياتها على الساحة السياسية في ظل تبدل احجام بعض الكتل النيابية.

Your browser does not support audio tag.