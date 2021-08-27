ما سر العلاقة بين حماس وطالبان، وأين التقى قادة الحركتين؟

نيوزميكر يستضيف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو على رأس وفد من حماس.

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نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج لـRT: بحثنا في موسكو ترتيبات زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إلى روسيا في أكتوبر المقبل

أبو مرزوق لـRT: الدور الروسي في المنطقة مطلوب وتحديدا لإيجاد توازن في مواجهة التفرد الأمريكي

أبو مرزوق لـRT: طالبان هي حركة وطنية أفغانية حررت بلادها ولا عيب أن نهنئها بالانتصار على الاحتلال الأمريكي

أبو مرزوق لـRT: المواقف الإقليمية والدولية ستتغير حيال المشهد في أفغانستان

أبو مرزوق لـRT: لا يمكن أن يكون لطالبان دور في القضية الفلسطينية

أبو مرزوق لـRT: يسعدنا أن تكون إسرائيل قلقة من الوضع في غزة وتحديدا بشأن تحرير فلسطين

أبو مرزوق لـRT: لم نطلب شيئا من طالبان بشأن مسألة تحرير فلسطين ونحن نعتمد على شعبنا فقط في هذا الإطار

أبو مرزوق لـRT: ما زال هناك احتلال فيجب أن يكون هناك مقاومة والتهدئة هي الاستئناء

أبو مرزوق لـRT: لا يوجد هدنة أبدا مع الاحتلال الإسرائيلي

أبو مرزوق لـRT: لا يجب ربط ملف تبادل الأسرى بملفي الإعمار والتهدئة

أبو مرزوق لـRT: العالم لا يسأل عن 5000 أسير فلسطيني موجودين في السجون الإسرائيلية

أبو مرزوق لـRT: حماس تبذل كل الجهود لإنجاح المصالحة الفلسطينية ولا تتحمل أي تأخر في هذا الملف

أبو مرزوق لـRT: الرئيس محمود عباس يتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات والمأزق في إنهاء الانقسام

أبو مرزوق لـRT: نأمل أن تطوى الصفحة السلبية بين حماس والسعودية

أبو مرزوق لـRT: لا نريد أي عداء مع أي دولة

أبو مرزوق لـRT: لم يحصل أي تطور في العلاقة بين الحركة وسوريا

أبو مرزوق لـRT: لم نلحظ أي تغير في الموقف أو التعامل الأمريكي مع القضية الفلسطينية في عهد بايدن

أبو مرزوق لـRT: إيران تدعمنا سياسيا وماليا وعسكريا من أجل الحصول على الحقوق الفلسطينية