ما سبب تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"؟

انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس في تردده بشأن تزويد كييف بدبابات ألمانية،

وكان شولتس قال إن بلاده تسعى لتجنب المواجهة المباشِرة بين روسيا وحلف الناتو ولا تريد اتخاذ خطوات منفردة..

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر مطلعة أن شولتس مستعد للسماح بارسال دبابات ليوبارد اثنان الى أوكرانيا شريطة أن تزود واشنطن كييف بدبابات أبرامز وهو ما لم توافق عليه الولايات المتحدة حتى الان.. وفي هذا السياق وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الى المانيا في محاولة للضغط على برلين، بينما تقول بولندا إنها لن تنتظر موافقة ألمانية وقد ترسل ما لديها من دباباتِ ليوبارد الى أوكرانيا وفي موسكو حذر المتحدث باسم الكريملين دميتري بيسكوف من أن توريد أسلحة إلى كييف لشن ضربات على أراضٍ روسية أمرٌ خطرٌ للغاية ينقل الصراع الى مستوى جديد