ما سبب تراجع واشنطن عن تزويد كييف بالصواريخ؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا..

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت أن إدارة بايدن تبحث إرسال أنظمةِ إطلاقِ صواريخ متعددة الى أوكرانيا ذات مدى أكبر بكثير مما هو متوفر لدى الجيش الاوكراني..

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وصف قرار الرئيس الأمريكي بايدن بأنه تصرف عاقل، وقال إن روسيا ستنفذ تهديدها بضرب مراكز القرار المسؤولة عن استهداف الاراضي الروسية في حال حدوث ذلك..

فما هي أسباب تراجع واشنطن عن تزويد كييف بصواريخ قادرة على الوصول الى الاراضي الروسية؟

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