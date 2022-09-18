ما سبب تحذير ترامب للألمان من خسارة بلدهم؟

وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بأنها طلقة على قدم الاتحاد، تسببت في أزمة طاقة كبرى،

يمكن أن تؤدي في الشتاء المقبل الى وقف العمل في نحو 40 % من الصناعات الأوروبية، مضيفا أنه سيعارض تمديد العقوبات ضد روسيا.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال إن الألمان عادو الى عصر الفحم الحجري و قد يخسرون بلادهم بسبب أزمة الطاقة ، مُتهمًا الرئيس الحالي جو بادين باستنزاف احتياطي النفط الأمريكي من أجل خفض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس .

وفي فرنسا و صفت رئيسة كتلة التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، مشاركة باريس في العقوبات المناهضة لروسيا بـ الخطأ الجيوسياسي واعتبرتها عقوباتٍ غير مناسبة وغيرِ مدروسة فُرضت في حالة من هستيريا الصراع الأوكراني ، وقد ألحقت ضررًا أكبر بأوروبا نفسها ...فهل تعكس هذه التصريحات إدراكا غربيا بفشل سياسة العقوبات؟ وماهي خيارات اوروبا بعدما عاقبت نفسها؟

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