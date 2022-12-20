ما سبب الغياب الأمريكي عن تحالفات فرنسا في الخليج؟

في دورته الثانية المنعقدة بالأردن أكّد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها الإرهاب،

بالإضافة إلى دعم جهود بغداد لتحقيق التنمية الاقتصادية. وشدد المشاركون من بلدان الجوار العربي بالإضافة لتركيا وإيران وفرنسا على أن انعقاد المؤتمر في دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق في تعزيز التعاون الاقليمي.

وخلال مشاركته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السماح للعراق باختيار طريق لا تمليه عليه قوى أجنبية فيما شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على رفض بلاده لأي اعتداء على الأراضي العراقية.. بينما دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان لتحقيق أمن مستدام في المنطقة بمشاركة جميع دولها.

فما هي أهمية مؤتمر بغداد؟ وهل يكون سياقا لتسوية الخلافات الاقليمية؟

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