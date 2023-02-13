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ما سبب التجاهل الأمريكي لمنكوبي زلزال سوريا؟

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طالبت الولايات المتحدة مجلسَ الأمن الدولي بالتصويت الفوري للسماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة بقيادة جبهة النصرة

عبر فتح المزيد من المعابر الحدودية مع تركيا بعد الزلزال المدمر الذي هز المنطقة الأسبوع الماضي..
وكانت الولايات المتحدة قد جمدت عقوباتها المفروضةَ على سوريا لمدة ستةِ أشهر من أجل تسهيل نقل المساعداتِ الإنسانية الى منكوبي الزلزال المدمر..
من جهتها تطالب دمشق برفع فوري وكامل للعقوبات المفروضة عليها من جانبٍ واحد واصفة إياها بغير الإنسانية، كما اعتبرت خطوة تجميد العقوبات الأمريكية مخادعةِ وزائفة لإعطاء طابع إنساني لسياسات واشنطن اللإنسانية.. ولمناقشة الموقف الأمريكي من إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا نستضيف في برنامج نيوز ميكر من دبي المتحدثَ الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع