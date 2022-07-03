ما رسالة مسيّرات حزب الله اللبناني لإسرائيل؟

كشف الجيش الإسرائيلي عن اسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني في اتجاه حقل كاريش للغاز بعرض البحر.

وأضافت مصادر أمنية إسرائيلية أن التحقيق الأولي أظهر أن المسيرات لم تكن مسلحة.. من جانبه اتهم رئيس الحكومة الانتقالية في إسرائيل يائير لبيد حزب الله بمواصلة المساس بطرق إرهابية وفق تعبيره بقدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود.

من جانبه أكد بيان حزب الله تنفيذ عملية المسيرات مشيرا إلى أنها أنجزت المهمة المطلوبة بنجاح وأوصلت الرسالة.. بالتزامن مع ذلك رجح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب توصل بلاده لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر المقبل مشيرا إلى معلومات من الجانبين الأمريكي والأممي تفيد بحدوث تقدم في المفاوضات.

فما هي رسائل حزب الله من وراء إطلاق المسيرات؟ وهل ينعكس ذلك على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟

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