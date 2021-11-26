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ما رسالة إيران للسعودية بعد تحركها الدبلوماسي في الإمارات والكويت؟

أخبار العالم العربي

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جولة إيرانية في عدد من دول الخليج العربية ممثلة في معاون وزير الخارجية الإيراني قادته إلى الكويت والإمارات المتحدة تم التأكيد فيها على فتح فصل جديد للعلاقات مع طهران،

بالتزامن مع احتضان البحرين حوار المنامة الذي تضمن خلال فعالياته رسائل أمريكية لما وصف بأهمية مواجهة المخاطر والتهديدات التي تشكلها إيران على المنطقة في وقت لا تزال المحادثات الاستكشافية مع الرياض تراوح مكانها
ما تأثير تقارب طهران مع عدد من عواصم الخليج العربية؟ وكيف تتابعه الرياض؟

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