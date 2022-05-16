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ما رد "منظمة الأمن الجماعي" على توسع الناتو؟

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن منظمةَ معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق الاستقرار في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، معربا عن أمله في أن تزداد قدراتها ونفوذها.

جاء ذلك خلال قمة في الكريملن لقادة دول المنظمة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها.. الرئيس الروسي تعهد بالرد على توسُّع حلف الناتو.. وأكد ضرورة تزويدِ قوات المنظمة بأسلحة ومعدات متطورة.. كما أعلن عن مناورات عسكرية موسعة للدول الأعضاء حفاظا على أمنها وتعزيزا لقدراتها القتالية.. يأتي ذلك في ظل توقعات بتوسيع المنظمة بشكل ملموس في السنوات القادمة..

فما هي أفق تطوير منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ظل التحدياتِ المشتركة للدول الاعضاء؟

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