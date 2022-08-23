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ما رد روسيا على تجاوز واشنطن و الناتو الخطوط الحمر في أوكرانيا؟

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ضيف الحلقة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

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