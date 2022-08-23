ما رد روسيا على تجاوز واشنطن و الناتو الخطوط الحمر في أوكرانيا؟

تاريخ النشر:23.08.2022 | 10:47 GMT |
آخر تحديث:23.08.2022 | 10:54 GMT | أخبار العالم
ضيف الحلقة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.
وجد المستشار الألماني، أولاف شولتس، نفسه فجأة محاطا بنساء عاريات الصدر خلال حدث صحفي، كجزء من احتجاج يدعو إلى فرض حظر على استيراد ألمانيا للغاز الروسي.
خلال 24 ساعة من ارتكاب جريمة قتل الصحفية داريا دوغينا، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من كشف المتورطين في هذه الجريمة. فمن يقف وراء الجريمة؟
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن طائرة إدارية إسرائيلية حطت قبل قليل في العاصمة السعودية الرياض.
وجه الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".
رد السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، على مقال الكاتب المصري، محمد أمين، بعنوان "صورة روسيا في العالم" المنشور في النسختين الورقية والالكترونية لجريدة "المصري اليوم".
تطرق الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، الذي اغتيلت ابنته داريا بتفجير سيارتها مؤخرا بضواحي موسكو، إلى مظاهر تغير روسيا في العقدين الأخيرين، وكان ذلك في مقابلة مع RT قبل ثلاث سنوات.
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تدرك أن الجيش الأوكراني قد استنفد قدراته، لكنهم يرمون برأي معاكس في وسائل الإعلام.
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه بها بجريمة قتل داريا دوغينا منذ لحظة دخولها وحتى مغادرتها للبلاد.
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن مرتكب جريمة قتل، الصحفية داريا دوغينا، مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى إستونيا.
قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الأدارية السابق اللواء أحمد زكي عابدين، إنه تولي العمل على مدار 5 سنوات ولكن تقدم باستقالته اليوم نظرا لظروفه الصحية وتقدمه في السن.
انكمش اقتصاد المملكة المتحدة خلال 2020 بأكبر وتيرة منذ أكثر من 3 قرون، بحسب مراجعة للبيانات الصادرة عن العام الأول لانتشار وباء كورونا، والتي تقيس تأثير الجائحة على الاقتصاد.
أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية في النصف الأول من 2022 حيث تجاوزت التريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021.
قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كانت هناك مؤشرات على هذا القرار.
دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد على الفور.
نشرت وسائل إعلام روسية صورة لمنفذة جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، وتبين أنها مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا شابان (فوفك) .
دعت الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، لتحديد كافة ملابسات الجريمة.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اتفاق وشيك بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد.
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أن التهديدات الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية "لا قيمة لها"، مشيرا إلى أن "توجه الحزب وقراره واضحان".
كان الرمح ثلاثي الشُعب والصليب المعقوف والشياطين مؤخرا من الطلبات الأكثر شعبية في صالات الوشم الأوكرانية.
أفاد والد ناتاليا فوفك، المشتبه في قتلها الصحفية الروسية داريا دوغينا، أن ابنته خدمت في القوات المسلحة الأوكرانية، ولكن ليس في كتيبة آزوف، التشكيل المسلح المتطرف والمحظور في روسيا.
نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر، إن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن أزمة دبلوماسية اندلعت في الأيام الأخيرة بين إسرائيل ومصر بشأن القتال مع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
أعلن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الاثنين ، إن نتائج اختبار المخدرات الذي أجرته الأخيرة جاء سلبيا. وذلك بعد اتهامات لها بتعاطي المخدرات بعد ظهورها في حفل صاخب.
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، منتجع ريجال هايتس، بحضور قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.
تدنى اليورو، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أن بدأ التداول به في عام 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن قياديا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا، حيث كان في "مهمة استشارية".
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول إنتاج الذهب الأسود لمجموعة "أوبك+".
علق الضابط والمحلل العسكري الإسرائيلي، إيغال ليفين، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، حول سبب امتناع إسرائيل عن بيع نظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا.
تشير دلائل إلى أن جريمة قتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف والمفكر السياسي الروسي، ألكسندر دوغين، بعبوة ناسفة انفجرت بسيارتها، يوم السبت، بضواحي موسكو، كان الهدف منها تصفية والدها.
دخل هداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، في مشادة مع نجم خط وسط مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديش، وذلك خلال مباراة فريقهما اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 24 عاما على قاضٍ سابق بمحكمة استئناف الإسماعيلية وتغريمه 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول أسباب سكوت الولايات المتحدة على اقتناء تركيا مزيدا من صواريخ إس-400 الروسية.
أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق مساء اليوم الاثنين، فوق جنوب لبنان ومحيط العاصمة بيروت.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
تطرق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عبر برنامج "نيوز ميكر" عن سير العلاقات الروسية الأمريكية في ظل الأزمة الأوكرانية ودعوة بايدن للتفاوض بملف الحد من الأسلحة الاستراتيجية.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق زحمة سير كثيفة أثناء مغادرة عدد كبير من الأوكرانيين للعاصمة كييف باتجاه غرب البلاد.
أكد الحرس الثوري الإيراني أن بلاده "لا تملك سلاحا نوويا"، محذرا من أن "صواريخه و رؤوسها الحربية تكفي لحرث اسرائيل".
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك "خطا أخيرا"، سترفض بعده كييف التفاوض مع موسكو.
قال الدكتور نادر نورالدين، الاستاذ بجامعة القاهرة، إن اثيوبيا أنهت الملء الثالث لسدها الضخم بالوصول إلى مخزون 22 مليار متر مكعب بإضافة 14 مليار متر مكعب هذا العام.
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية.
اصدرت حركتا: "الجهادالإسلامي"، و"المقاومة الإسلامية" (حماس)، بيانا مشتركا حذرتا فيه "العدو من أي غدر"، وأكدتا أن الرد عليه سيكون "حازما وحاسما وموحدا".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن في منطقة الأغوار واعتقال أربعة أشخاص بحوزتهم 3 مسدسات.
دانت الخارجية الأمريكية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، مشيرة إلى أنها تدين الهجمات على المدنيين أينما وقعت.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، سيشارك هذا الأسبوع في حدث للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة شباب المثليين "هنوعار هجائيه".
أعلنت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب الأخضر.
تغلب نادي مانشستر يونايتد على ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1 في مباراة جعتهما اليوم الاثنين، قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بلغت قيمة ملكية أكبر 10 ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية "السوق الرئيسة" نحو 82.8 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، تمثل نحو 0.7 في المائة من قيمة السوق بنهاية الأسبوع الماضي.
صرّح ضابط الصف، بول كارني، للمجلة الرسمية لجنود الجيش البريطاني، أن أفراد الجيش البريطاني يجب أن يحذروا أسرهم من إمكانية إرسالهم إلى الحرب مع روسيا.
قال النائب في البرلمان الأوكراني، مكسيم بوزانسكي، إنه كان على ألمانيا مصارحة أوكرانيا بأن الناتو لن يقبلها خلال الـ30 عاما القادمة، بدلا من مناقشة هذا الأمر مع الرئيس الروسي.
بكلمات مؤثرة، تحدث المفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في مراسم وداع ابنته، داريا دوغنا، التي قتلت في تفجير سيارتها، مشيرا إلى أن أول كلمة نطقت بها داريا كانت "روسيا".
نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر.
أكد الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده اقتربت من عتبة إنتاج طائرة ركاب إيرانية الصنع.
أعلن 25 عالما جزائريا تجميد عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احتجاجا على تصريحات اعتبروها "مستفزة والعدائية" لرئيس الاتحاد المغربي أحمد الريسوني.
أثار جيرارد بيكيه النجم الإسباني قلب دفاع برشلونة، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره لأول مرة مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، التي تصغره بـ12 عاما.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين خالد عباس، رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفا للواء أحمد زكي عابدين، الذي قدم استقالته من منصبه.
سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-2، التي أقيمت اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، مذكرات قبض بحق 3 أشخاص بينهم قياديان في التيار الصدري.
أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.
لقيت داريا دوغينا (بلاتونوفا) حتفها في انفجار سيارة دفع رباعي في منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.
احتجزت السلطات الماليزية الناقلة الروسية "بريموري" ، المخصصة لميناء ناخودكا، على بعد 24 ميلا من ساحل ماليزيا، بحسب بوابة الشحن المتخصصة "ماريتايم بوليتن".
دفعت أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة المزيد من النساء البريطانيات إلى دخول سوق الدعارة، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز".
تجاهل مهاجم فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، قبيل انطلاق مواجهة يونايتد و"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مطار العلمين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
قال رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أحمد العطار، إن الصادرات الزراعية للمملكة العربية السعودية تسير بشكل منتظم بعد تطبيق الاشتراطات الخاصة.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب تظاهرات أتباع الصدر أمام مبنى المجلس.
شهد حفل تتويج منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، أحداثا مؤسفة شغب.
أفادت الشركة المشغلة لخط النفط عبر بحر قزوين، بأن إمدادات النفط الخام عبر هذا المسار تعطلت بسبب حدوث أضرار تقنية في الخط، الذي يمتد من كازاخستان إلى روسيا.
كتب جاك ماكفيرين يقول إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحادية وتجاهل الرأي المهني يشكلان خطرا على أمريكا، وقد تحولت بالفعل إلى كارثة "رهيبة" في السياسة الخارجية.
ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية أن محاولات المستشار الألماني، أولاف شولتس، للتفاوض بشأن توريد الغاز الكندي، لم يكتب لها النجاح.
نفذ لاعب فريق فييرينسي واحدة من أكثر ركلات الجزاء غرابة في الذاكرة الحديثة عندما "تجمد" لمدة 8 ثوان قبل أن يسدد الكرة في مرمى ليتشويس، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، على مسألة ارتفاع تكلفة الوقود الأزرق في أوروبا، وخاصة في ألمانيا.
فاجأ مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، نجم فريقه، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستبعاده من التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة يونايتد وليفربول، اليوم الاثنين.
أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بإعطاء تقييم قانوني لتصريحات منسوبة للسفير الأوكراني في كازاخستان، بيوتر فروبليفسكي، تمت فيها الدعوة علانية إلى قتل الروس.
قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، تعازيه لأسرة الصحفية داريا دوغينا، التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم.
وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتسيير "جسر جوي عاجل" لمساعدة المتضررين من الفيضانات في السودان.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية في مقتل الناشطة داريا دوغينا أن البيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن تشير إلى أن عملية الاغتيال مدبرة ومخطط لها مسبقا.
دعا المتحدث السابق باسم البرلمان الأوكراني، النائب الحالي النائب دميتري رازومكوف، إلى سرقة الغاز الروسي الذي يمر إلى عبر الأراضي الأوكرانية وبيعه إلى الاتحاد الأوروبي.
علق عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري على معلومات متداولة الأخبار حول الإخلاء القصري لجزيرة الوراق وبيعها لجهات خارجية ودول مجاورة.
تعقد محكمة جنايات القاهرة في مصر، جلسة محاكمة تشكيل عصابي يضم 18 متهما، بينهم 6 يحملون الجنسية التركية، بالأضافة إلى سياسي تركي بارز.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة
أصدرت محكمة في موسكو مذكرة اعتقال بحق مواطن روسي خطط لنقل مواد أولية إلى الخارج تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل.
ذكر روبرت مانينغ، المستشار السابق لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لم تعد تؤمن بـ"نصر كامل" لأوكرانيا وتخشى حدوث تصعيد من جراء توريد الأسلحة عالية التقنية لكييف.
انتشر مقطع فيديو للاعب الهلال علي البليهي، يزايد على الأمير الوليد بن طلال أحد أغنى الرجال في العالم، خلال مزاد على أول قميص لفريق الهلال السعودي حامل لقب الدوري بشعاره الجديد.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رد فعل وزارة الخارجية الأمريكية على الأدلة التي قدمتها روسيا بشأن الأثر الأوكراني في مقتل داريا دوغينا.
أفاد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بمقتل مدنيين وإصابة 16 آخرين، نتيجة هجوم صاروخي أوكراني على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون.
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو من مدينة اللد حيث اقتحم ثور مبنى بنك "ليومي" وأثار خوف الزائرين والموظفين ودمر بعض سيارات قربه قبل أن ينجح بيطريون ورجال شرطة في القبض عليه.
أعلنت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الرأي السائد بأن التفاح صحي ويمكن تناوله بأي كمية غير صحيح، وحذرت من عواقب الإفراط بذلك.
نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا يرجح قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا ببعض أنواع الأسلحة والذخيرة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا.
اكتشف علماء كنديون ستة جينات يمكن من خلالها استعادة حاسة الشم المفقودة نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19".
قال الباحث المصري المتخصص فى الشؤون الخارجية، مصطفى السعيد، إن التكتيكات العسكرية الروسية تنسجم مع معاركها على الجبهات الاقتصادية والسياسية والإعلامية.
سألت مواطنة ألمانية مستشار البلاد، أولاف شولتس، كم مرة يستحم، مشيرة في ديباجة سؤالها إلى أن الحكومة الألمانية طلبت من المواطنين التقليل من الاستحمام، اقتصادا لمصادر الطاقة.
يعتبر الجمال المبهر لندفة الثلج، شهادة على الأشكال المذهلة التي يمكن أن تشكلها المياه تحت نقطة التجمد.
بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة تعزية إلى أسرة الصحفية الروسية، داريا دوغينا، ووصف جريمة قتلها بالدنيئة والقاسية.
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما بمنح "وسام الشجاعة" للصحفية داريا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين التي تعرضت لعملية اغتيال السبت.
تحتاج أجسامنا إلى الكمية المناسبة من فيتامين (د) لتعمل بشكل طبيعي - جسديا وعقليا - وهناك قدر متزايد من الأدلة التي تربط نقص الفيتامين بالاكتئاب.
علقت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، على رفض ليبيا لشحنات زراعية مصرية، موضحة أن تلك الشحنات "لم تحصل على تصريح للتصدير من قبل الحجر الزراعي المصري".
قال الدكتور نور ندا الخبير في الشؤون الروسية إن إغتيال الصحفية داريا ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين بتفجير سيارتها عمل إرهابي.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن سياسة الناتو المدمرة المتمثلة في تجاهل "الخطوط الحمراء" التي تحددها موسكو محفوفة بالمخاطر للغاية.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل العملية الخاصة، أنه لا يوجد تهديد لروسيا من حلف الناتو.
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