ما دور روسيا والصين في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟

ناقش الرئيسان الروسي والصيني مستجدات الملف الأفغاني، وأعربا عن استعدادهما لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة مخاطر الإرهاب والمخدرات القائمة في هذا البلد..

كما أكدا على أهمية إحلال السلام في أفغانستان، ومنع امتداد الاضطرابات إلى المناطق المجاورة..

أما الولايات المتحدة فتبذل جهودا حثيثة لنقل كل من يرغب في المغادرة قبل الحادي والثلاثين من الشهر الحالي وسط انتقادات لادارة بادين، ودعوات أوروبية لتمديد عمليات الترحيل..

تركيا بدورها قررت البدء في سحب جنودها من كابل بعد إعادة تقييم الوضع، بينما شددت ميركل على ضرورة ألا يؤدي إنهاء الجسر الجوي مع كابل بعد أيام إلى وقف الجهود لحماية المتعاونين الأفغان مع القوات الأطلسية..

فما هي تداعيات التحول في افغانستان على دول المنطقة؟

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