ما دور إيران في التقارب بين سوريا وتركيا؟

ما أن وضعت دمشقُ شروطَها لتطبيع العلاقات مع تركيا، حتى سارعت طهرانُ لإرسال وزير خارجيتها لأنقرة للترحيب ومباركة الخطوة التي وصفها الأخير بأنها إيجابية لدول المنطقة ككل،

ولتؤكد أيضا أنه لا يمكن حلُ أي قضية في سوريا دون مشاركة إيران، ولتقابل تركيا ذلك بتأكيدها على أهمية تطهير الشمال السوري ممن وصفتهم بالإرهابيين..

- فهل خطوة إيرانية تؤكد على عدم إغفال النفوذ الإيراني في أي تسوية في سوريا؟

- وأين تتقاطع وتفترق المصالح بين العاصمتين على مستقبل دمشق؟

- وهل الموقف التركي من التقارب مع دمشق سيبقى ثابتا ومن سيفرض رؤيته على الآخر بين أنقرة وواشنطن مع زيارة تشاووش أوغلو للولايات المتحدة؟

- وماذا عن رؤية الحكومة السورية للتقارب مع أنقرة التي فرقتهما سنوات من الدم والنار؟

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