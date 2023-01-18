 
مباشر
بالتفاصيل

ما دور إيران في التقارب بين سوريا وتركيا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ul3o

ما أن وضعت دمشقُ شروطَها لتطبيع العلاقات مع تركيا، حتى سارعت طهرانُ لإرسال وزير خارجيتها لأنقرة للترحيب ومباركة الخطوة التي وصفها الأخير بأنها إيجابية لدول المنطقة ككل،

 ولتؤكد أيضا أنه لا يمكن حلُ أي قضية في سوريا دون مشاركة إيران، ولتقابل تركيا ذلك بتأكيدها على أهمية تطهير الشمال السوري ممن وصفتهم بالإرهابيين..
- فهل خطوة إيرانية تؤكد على عدم إغفال النفوذ الإيراني في أي تسوية في سوريا؟
- وأين تتقاطع وتفترق المصالح بين العاصمتين على مستقبل دمشق؟
- وهل الموقف التركي من التقارب مع دمشق سيبقى ثابتا ومن سيفرض رؤيته على الآخر بين أنقرة وواشنطن مع زيارة تشاووش أوغلو للولايات المتحدة؟
- وماذا عن رؤية الحكومة السورية للتقارب مع أنقرة التي فرقتهما سنوات من الدم والنار؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا