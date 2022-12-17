ما دلالات عزوف الناخب التونسي عن الاقتراع؟

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت 17 ديسمبر بلغت 8.8%..

وبعد صدور النتائج الأولية وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاورق بوعسكر الانتخابات التشريعية بأنها نظيفة وخالية من الشوائب والمال السياسي المشبوه.

هذا وشهدت الانتخابات حملة مقاطعة قادتها أحزاب سياسية من بينها حركة "النهضة" و"قلب تونس"، "ائتلاف الكرامة" وغيرها، فيما شاركت قوى سياسية أخرى مؤيدة لرئيس قيس سعيد ومسار الخامس والعشرين من يوليو.

فما هي دلالات النتائج؟ وهل يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة في المشهد السياسي بتونس؟

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