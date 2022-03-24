ما خيارات الناتو لتفادي المواجهة المباشرة مع روسيا؟

تأكيد على تعزيز الجناح الشرقي للحلف وزيادة الدعم لأوكرانيا،

هكذا بدت ملامح مخرجات الاجتماع الطارئ لقادة دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، الذي اتفق فيه على نشر أربع مجموعات قتالية في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا بالإضافة للدفاع عن أوكرانيا ضد أي تهديدات كيميائية أو نووية أو سيبرانية.

وفي رفض للمقترح البولندي، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف لن ينشر أي قوات برية في أوكرانيا، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة يمكن أن تنتج عن خطوة كهذه.

فكيف يمكن قراءة نتائج القمة الطارئة للحلف؟ ثم ما احتمالات تحول النزاع إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو على إثر تشكيل المجموعات القتالية الجديدة؟