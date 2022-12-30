ما خيارات الأكراد بعد التقارب التركي السوري باجتماع موسكو؟

مجرد أن ظهرت الى العلن الأخبار عن تقارب سوري تركي واحتمال لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بنظيره التركي، صدر بيان شديد اللهجة عن مجلس سوريا الديمقراطية..

عنوانه العريض: إدانة كبيرة وبأشد العبارات لاستمرار سفك الدماء السورية على مذبح انتخابات حكومة العدالة والتنمية وقربانا لتأبيد سلطة الاستبداد في دمشق.و شك كبير بخصوص الاجتماع بين وزيري دفاع الحكومة التركية والسورية وبرعاية روسية بحسب البيان.

نسأل اكثر عن آخر التطورات في هذا الملف.. ماذا عن الثمن الذي يتم الحديث عنه والذي يمكن أن يدفعه الأكراد في حال أي تقارب سوري تركي ؟ وعلى أساس يمكن أن ينطلق أي حوار في المرحلة القادمة بين دمشق ومجلس سوريا الدقمراطية؟

Your browser does not support audio tag.